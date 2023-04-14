"Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі, ніж українців": Маляр спростувала фейки РФ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що різниця у втратах росіян та українців у боях за Бахмут може сягати 10 разів, спростовуючи фейки окупантів
Про це заступниця міністра оборони поінформувала в телеграмі.
Вона ствердила, що російські інформаційні спецоперації вчергове сконцентрувалися на темі Бахмута, розповсюджуючи наратив, нібито українське військове командування не шкодує життя захисників.
Мета ж таких вкидів - підірвати довіру українців до керівництва ЗСУ.
"Насправді ж, цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні коли різниця сягає 10-ти разів...Збереження життя наших бійців - приорітет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", - наголосила Ганна Маляр.
- Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається "складною, але контрольованою", російські військові перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.
- Російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке було масштабно зруйноване внаслідок бомбардувань.
- Аналітики вважають, що російське міноборони використовує найманців ПВК Вагнера для взяття Бахмута, аби звести до мінімуму втрати серед кадрової армії.
- У місті Бахмут Донецької області тривають жорстокі та найважчі зіткнення, армія Росії сконцентрувала найпрофесійніші підрозділи, але їм не вдається отримати повний контроль.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони України продовжують знищувати вагнерівців та так звані елітні війська Росії, які відправили на підсилення фронту в Бахмуті на Донеччині.
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