"Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі, ніж українців": Маляр спростувала фейки РФ

Про це заступниця міністра оборони поінформувала в телеграмі.

Вона ствердила, що російські інформаційні спецоперації вчергове сконцентрувалися на темі Бахмута, розповсюджуючи наратив, нібито українське військове командування не шкодує життя захисників.

Мета ж таких вкидів - підірвати довіру українців до керівництва ЗСУ.

"Насправді ж, цифри і факти говорять самі за себе. Втрати росіян у Бахмуті в рази вищі. Бувають дні коли різниця сягає 10-ти разів...Збереження життя наших бійців - приорітет військового командування, чим військові не раз пояснювали прийняті рішення під час публічних комунікацій", - наголосила Ганна Маляр.