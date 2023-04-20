Ворог дуже сильно насідає на Бахмут, доруйновуючи місто, - лейтенант батальйону "Свобода" Конон
Роман Конон, лейтенант батальйону "Свобода" НГУ, зазначив, що всі будинки у Бахмуті пошкоджені, деякі зруйновані до фундаменту
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми з батальйоном "Свобода" зараз перебуваємо на бойовому злагодженні, а хлопці з 4-ої бригади оперативного призначення "Рубіж" та інші підрозділи ЗСУ та Нацгвардії стоять на позиціях і нам розказують, що ситуація у Бахмуті дуже складна. Ворог насідає дуже сильно, він доруйновує місто, якого вже не існує у звичному для нас розумінні. Всі будівлі так чи інакше пошкоджені. Є будинки, що зруйновані до фундаменту. Противник намагається протиснутися та далі нав'язати свій "русскій мір", - розказав лейтенант батальйону "Свобода" НГУ.
Роман Конон зауважив, що наші хлопці тримають позиції та міцно їх боронять, на жаль, цьому є ціна – життя наших бійців, за яких однозначно помстимося.
Бахмут. Фото: Getty Images
"Бахмут штурмується з липня 2022 року. За цей період російська армія втратила більш ніж 50 тисяч свого особового складу. Зазначу для порівняння, що приблизно таку чисельність має середня армія у Європі. Саме таку кількість людей поклали росіяни біля Бахмута, а місто продовжує бути українським. І зараз там точаться криваві та тяжкі бої, та все ж, місто не захоплене ворогом", - підкреслив Конон.
- 18 квітня ДПСУ інформувало, що бої за Бахмут перемістилися в центр міста
- Також військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко розповів, що у Бахмуті тривають важкі бої за залізничний вокзал
- Крім того, боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко зазначив, що біля Бахмута Сили оборони відбили кілька позицій та просунулися вперед
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