У Бахмуті тривають важкі бої за залізничний вокзал, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
Військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко розповів, що у Бахмуті російські окупаційні війська сконцентрували всі свої сили на залізничному вокзалі
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо коротко по ситуації у Бахмуті, то росіяни продовжують йти на убій. За останній час вони всі свої сили та засоби сконцентрували на залізничному вокзалі. Також за залізничними дорогами у Бахмуті є елеватор, який вони також намагаються вщент зруйнувати. Це все, на що вони сьогодні здатні. Збитись в купу, навіть просівши по флангах, атакувати в районі залізничного вокзалу", - розповів Волощенко.
Боєць ЗСУ наголосив, що окупанти не залишили спроби перерізати єдину дорогу, якою українська армія у Бахмуті отримує спорядження.
"Якщо раніше росіяни більш інтенсивно атакували в районі Оріхове, Василівки та Богданівка, Хромове, то зараз вони здатні тиснути лише на Хромове. Таким чином вони намагаються перерізати єдину дорогу, якою Збройні сили України отримують постачання. Проте Сили оборони не дають їм цього зробити та працюють дуже злагоджено", - додав він.
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