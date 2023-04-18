Бої за Бахмут перемістилися в центр міста
У Бахмуті Донецької області бойові дії перемістилися до центру міста. Українські прикордонники розповіли, що тактика росіян щодо захоплення міста дещо змінилася та показали відео вуличних боїв
Про це інформує ДПСУ.
"Бої за Бахмут перемістилися в центральну частину міста. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри", - ідеться у повідомленні прикордонників.
За даними бійців, жодних ознак снарядного голоду, про який раніше заявляли в ПВК Вагнера, тут не помічено. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога.
Прикордонники також розповіли, як змінилася тактика ворога на Бахмутському напрямку.
"Заходить група - 5, до 10 людей. Розвідують ситуацію, ведуть по тобі вогонь з тією метою, щоб ти відкрив по ним вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів - вони три дні можуть підкрадатися, вести вогонь, хаотично, щоб спровокувати тебе на відповідь", - розповіли у ДПСУ.
Приблизно на третій день після виявлення таких вогневих точок може відбутися штурм - ворог уже більшими групами заходить з флангів і намагається замкнути кільце навколо вогневої позиції Сил оборони.
- Очільник ГУР Кирило Буданов розповів що в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції, щоб утримати захоплені території.
- Сили оборони України продовжують знищувати вагнерівців та так звані елітні війська Росії, які відправили на підсилення фронту в Бахмуті на Донеччині.
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