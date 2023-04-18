Про це інформує ДПСУ.

"Бої за Бахмут перемістилися в центральну частину міста. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені метри", - ідеться у повідомленні прикордонників.

За даними бійців, жодних ознак снарядного голоду, про який раніше заявляли в ПВК Вагнера, тут не помічено. Натомість відзначають зміни серед особового складу ворога.

Прикордонники також розповіли, як змінилася тактика ворога на Бахмутському напрямку.

"Заходить група - 5, до 10 людей. Розвідують ситуацію, ведуть по тобі вогонь з тією метою, щоб ти відкрив по ним вогонь у відповідь, щоб вони виявили твою вогневу точку. Дуже багато дронів - вони три дні можуть підкрадатися, вести вогонь, хаотично, щоб спровокувати тебе на відповідь", - розповіли у ДПСУ.

Приблизно на третій день після виявлення таких вогневих точок може відбутися штурм - ворог уже більшими групами заходить з флангів і намагається замкнути кільце навколо вогневої позиції Сил оборони.