Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Оборона Бахмута - це цілий комплекс заходів. На півночі, півдні та заході від Бахмута ми маємо багато позицій, які розтягнуті на понад 80 км. Траса на Костянтинівку вже кілька місяців нікому не належить. Дорога прострілюється і нашою артилерією, і артилерією ворога. Один з підрозділів нашої частини зараз виконує свої обов'язки на півдні від Бахмута. Знаю, що ми успішно відбили кілька позицій та просунулися на пів кілометра вперед", - підкреслив Лисенко.

За словами бійця батальйону "Свобода", приватний сектор Бахмута тимчасово перебуває під контролем противника, але до багатоповерхової забудови вороги зайти не можуть.

"Терористи гатять по місту запальними та фосфорними бомбами. Тактика ворога полягає в тому, щоб випалити все, щоб не було де сховатися. Щоб ЗСУ добровільно вийшли з Бахмута, але цього не відбудеться. Ми будемо триматися до кінця", - наголосив Лисенко.

Ярослав Лисенко також додав, що турбує ситуація навколо Хромового.

"Біля Хромового ускладнено постачання боєприпасів, харчів та води нашим солдатам. По дорозі їхати неможливо, все постачається обхідними путями, а ґрунт ще недостатньо підсох", - сказав Лисенко.