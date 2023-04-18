РФ перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок, знімаючи їх з інших ділянок фронту, - британська розвідка

Про це інформує британська розвідка.

На лінії фронту на Донеччині тривають запеклі бої, - відзначили аналітики міністерства оборони Великої Британії. Зараз існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський напрямок.

У Бахмуті сили міноборони Росії та групи Вагнера продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить уздовж головної залізничної гілки. Сили оборони стримують наступ РФ з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського - старої головної дороги західніше від міста.

"Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів у Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", - підкреслили у міноборони Британії.