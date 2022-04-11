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На 11 квітня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів
Станом на 11 квітня 2022 року в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення
Про це повідомляє віцепремʼєр-міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
Донецька область:
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5)
- Енергодар – Запоріжжя (місце збору автомобілів оголосить місцева влада)
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28)
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324)
- Попасна – Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42)
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13)
- Рубіжне – Бахмут
- За 10 квітня гуманітарними коридорами вдалося евакуювати 2 824 людини
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