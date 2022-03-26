На 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та Київщині, - Верещук

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У Донецькій області працюватиме гуманітарний коридор Маріуполь – Запоріжжя.

Маріупольці, які виїжджають на власному транспорті, зможуть дозаправити авто в Бердянську за адресою: вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Через блокування окупантами автобусів на блокпостах централізованої евакуації маріупольців сьогодні, на жаль, не буде. Для отримання допомоги й прихистку в Бердянську просимо звертатись до гуманітарних штабів.

Київська область:

с. Плесецьке – Фастів (місце збору – Будинок сільради на вул. Центральна, 57).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова.

с..Северинівка – Білогородка (місце збору – вул. Івана Мазепи, 20).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.

Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).

с. Червона Слобода, Ситняки та Рожев – Біла Церква (місце збору – ТЦ на вул. Лесі Українки, 46 в с. Червона Слобода).

Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви.

Луганська область:

Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11).

с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).

Лисичанськ – Бахмут (місце збору – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324; РТІ).

Попасна – Бахмут (місце збору – вул. Первомайська, 42).

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – просп. Хіміків, 28).

Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).

Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з Бахмута.

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