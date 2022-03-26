На 26 березня погоджено 10 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та Київщині, - Верещук
У суботу, 26 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Київській областях
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
У Донецькій області працюватиме гуманітарний коридор Маріуполь – Запоріжжя.
Маріупольці, які виїжджають на власному транспорті, зможуть дозаправити авто в Бердянську за адресою: вул. Мелітопольське шосе, 87б.
Через блокування окупантами автобусів на блокпостах централізованої евакуації маріупольців сьогодні, на жаль, не буде. Для отримання допомоги й прихистку в Бердянську просимо звертатись до гуманітарних штабів.
Київська область:
с. Плесецьке – Фастів (місце збору – Будинок сільради на вул. Центральна, 57).
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Фастова.
с..Северинівка – Білогородка (місце збору – вул. Івана Мазепи, 20).
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білогородки.
Бородянка – Біла Церква (місце збору – вул. Центральна, 331).
с. Червона Слобода, Ситняки та Рожев – Біла Церква (місце збору – ТЦ на вул. Лесі Українки, 46 в с. Червона Слобода).
Автобуси для евакуації будуть відправлені з Білої Церкви.
Луганська область:
Рубіжне – Бахмут (місце збору – вул. Чехова, 11).
с. Нижнє – Бахмут (місце збору – вул. Паркова, 13).
Лисичанськ – Бахмут (місце збору – 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324; РТІ).
Попасна – Бахмут (місце збору – вул. Первомайська, 42).
Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – просп. Хіміків, 28).
Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).
Автобуси для евакуації та гуманітарна допомога будуть відправлені з Бахмута.
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