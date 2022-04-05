На 5 квітня заплановано евакуацію через 7 гуманітарних коридорів, - Верещук
Гуманітарні коридори 5 квітня плануються з Бердянська та Маріуполя, Мангуша, Токмака, Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, а також селища Гірське
Про план роботи гуманітарних коридорів на 5 квітня повідомила віцепрем'єр-міністерка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Телеграм.
"На сьогодні заплановано 7 гуманітарних коридорів", – вказала вона.
Зокрема, очікується евакуація людей з Маріуполя та Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті.
"Попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя", – пояснила Ірина Верещук.
Також з міста Мангуш до Бердянська прямує 7 автобусів у супроводі Міжнародного уомітету Червоного Хреста, які зберуть у місті людей для евакуації до міста Запоріжжя. Вночі після перемовин вдалося звільнити та відправити до Запоріжжя представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, яких раніше окупанти заблокували у Мангуші.
"Крім цього, на блокпості у Василівці зараз чекають на проїзд 15 автобусів для евакуації людей з Бердянська. Після проїзду цієї колони автобусів, з міста Запоріжжя планується відправка додаткових автобусів по маршруту до Бердянська", – відзначила міністерка.
Також коридор заплановано міста Токмак до Запоріжжя. З міста Запоріжжя до 10.00 планується відправка автобусів для евакуації з гуманітарною допомогою.
Працюватиме коридор до міста Бахмут: з Сєвєродонецька (місце зборів: проспект Хіміків, 28), з Лисичанська (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324), з Попасної (місце зборів: вул. Первомайська, 42), а також з селища Гірське (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).
- Нагадаємо, УЗ призупинила евакуацію людей зі східних напрямків через обстріл окупантами Краматорська і пошкодження залізничного полотна.
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