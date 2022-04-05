УЗ призупинила евакуацію людей зі східних напрямків через обстріл окупантами Краматорська і пошкодження залізничного полотна
Укрзалізниця очікує на аналіз пошкоджень колій, щоб відновити рух і продовжити евакуацію людей зі східних напрямків
Про це повідомила Укрзалізниця в Телгерам.
"Укрзалізниця призупинила евакуацію людей з Краматорська через пошкодження обстрілами залізниці. У зв'язку з обстрілами Краматорська, поїзди Укрзалізниці наразі чекають на аналіз пошкоджень залізничного полотна та поновлять рух після стабілізації на ділянці", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, поїзд 45/46 Ужгород-Лозова наразі знаходиться на станції Лозова, інформації про можливість подальшого руху поки що немає.
Держкомпанія радить людям, що очікують евакуації з Краматорська, перейти до безпечних місць та очікувати подальших повідомлень.
"Поїзд 142/141 Львів-Лозова тим часом змінює маршрут руху і прямуватиме через Полтаву-Південну без заїзду на станцію Харків", – повідомили в УЗ.
Відправлення зі Львова о 14:15, з Полтави-Південної о 15:52, із Лозової о 02:11, назад з Полтави-Південної о 04:41.
"Можливість прямування поїзда до кінцевої станції Лозова буде підтверджуватись на щоденній основі в залежності від безпекової ситуації у регіоні", – підкреслила УЗ.
За минулу добу, 4 квітня, Укрзалізницею вдалося евакуювати з регіона 3100 людей.
Нагадаємо, Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 5 квітня.
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