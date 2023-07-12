Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати Росії на війні

З 24 лютого 2022 року до 12 липня 2023 року країна-агресорка втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 235 530 (+510) солдатів

танків ‒ 4090 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 7990 (+7)

артилерійських систем – 4402 (+17)

РСЗВ – 674 (+2)

засобів ППО ‒ 415 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 310 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3726 (+33)

крилатих ракет ‒ 1271 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 6978 (+12)

спеціальної техніки ‒ 647 (+7)

Остаточні дані уточнюють.

На Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На напрямках Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Зведення Генштабу за добу: на 5 напрямках фронту точились важкі бої, відбулося 29 бойових зіткнень

У ранковому зведенні 12 липня Генштаб звітував, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Саме там протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

ЗСУ уразили 3 пункти управління, 10 артзасобів на вогневих позиціях й станцію РЕБ окупантів

Так, авіація Сил оборони за 11 липня завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ загарбників.

Росія завдала 65 авіаударів та здійснила 71 обстріл з РСЗВ по Україні протягом доби

Так, окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті бойової роботи українська ППО знищила 26 ударних БПЛА. Також захисники України знищили 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, армія РФ завдала 65 авіаційних ударів та здійснила 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Натомість сьогодні вночі, 12 липня, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Детальна ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність.

Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 20 населених пунктів. Зокрема це Карповичі, Миколаївка Чернігівської області; Сопич, Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне, Стоївка і Сотницький Козачок на Харківщині.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону.

Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, захисники України успішно відбили атаки ворожих військ в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки.

Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Південне та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. Водночас окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі, Сєверне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, українські захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка.

Армія РФ здійснила обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного.

Завдав авіаційних ударів біля Одрадного, Сторожевого, Рівнополя та Макарівки. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Благодатне, Макарівка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російське військо зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а також Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.