Череватий допустив, що Сили оборони під артилерійським вогнем можуть змусити окупантів вийти з Бахмута
Українські Збройні Сили за допомогою артилерійських ударів можуть змусити армію РФ вивести свої війська з Бахмута Донецької області
Про це сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
На запитання, чи можливий сценарій, за якого окупаційні війська втечуть із Бахмута під вогнем артилерії, спікер зазначив: "Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим".
Череватий відзначив: потрібно враховувати, що українські військові роблять героїчну бойову роботу в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом. При цьому за кількістю артснарядів ЗСУ іноді програють росіянам.
"Тільки наша навченість, мотивованість та неймовірна кмітливість дозволяє постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне", - додав він.
Що відомо про український контрнаступ
4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.
24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.
4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.
Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.
7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.
Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.
10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.
Станом на вечір 11 липня на Бахмутському напрямку тривали важкі бої, проте під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.67Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе