Про це сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

На запитання, чи можливий сценарій, за якого окупаційні війська втечуть із Бахмута під вогнем артилерії, спікер зазначив: "Він цілком імовірний. Зараз робиться дуже багато бойової роботи, щоб він став ще вірогіднішим".

Череватий відзначив: потрібно враховувати, що українські військові роблять героїчну бойову роботу в умовах паритету в особовому складі та техніці з ворогом. При цьому за кількістю артснарядів ЗСУ іноді програють росіянам.

"Тільки наша навченість, мотивованість та неймовірна кмітливість дозволяє постійно рухатися вперед у помірному темпі, але з великим збереженням особового складу, що для нас найбільш цінне", - додав він.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

Станом на вечір 11 липня на Бахмутському напрямку тривали важкі бої, проте під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.