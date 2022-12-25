Про це повідомляє "Білоруський Гаюн".

Видання розповідає, що 13 грудня в Мачулищі прилетіли три МіГ-31К, що належать армії РФ. Вони здійснили вже мінімум чотири польоти - 16, 17, 21 та 25 грудня.

За два тижні присутності на аеродромі вилітали усі літаки, окрім одного - за даними "Білоруського Гаюна", сьогодні у ньому відбулося загоряння двигуна. Отримані пошкодження не дадуть змоги борту найближчим часом здійснювати польоти.

Літаки мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194.

"Білоруський Гаюн" повідомив, що 38-ма десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.

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