На аеродромі у Білорусі, звідки обстрілюють ракетами Україну, загорівся російський МіГ-31, - "Білоруський Гаюн"
У неділю, 25 грудня, на аеродромі у Мачулищах, що в Білорусі, відбулось загоряння двигуна російського МіГ-31, який може нести гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал"
Про це повідомляє "Білоруський Гаюн".
Видання розповідає, що 13 грудня в Мачулищі прилетіли три МіГ-31К, що належать армії РФ. Вони здійснили вже мінімум чотири польоти - 16, 17, 21 та 25 грудня.
За два тижні присутності на аеродромі вилітали усі літаки, окрім одного - за даними "Білоруського Гаюна", сьогодні у ньому відбулося загоряння двигуна. Отримані пошкодження не дадуть змоги борту найближчим часом здійснювати польоти.
Літаки мають реєстраційні номери RF-92215, RF-92445, RF-95194.
- "Білоруський Гаюн" повідомив, що 38-ма десантно-штурмова бригада збройних сил Білорусі, яку перекидали в прикордоння з Україною, вже повертається назад у Брест.
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