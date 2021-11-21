На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 21 листопада 2021 року, взяв участь у заходах із вшанування пам'яті активістів Євромайдану на алеї Героїв Небесної Сотні у Києві
Зеленський поклав квіти і у супроводі політиків та охорони повертався назад. У цей час йому услід стали кричати, повідомляє Еспресо.TV.
За даними Сьогодні.ua, вигуки доносилися від "членів сімей Небесної Сотні, що зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності".
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Люди вигукували: "Ганьба!", "Зрадник!" та "Малорос!".
Президент не став відповідати, а у супроводі охоронців швидко сів до машини та поїхав.
- Слід нагадати, що Зеленський не брав участі у Революції Гідності та подіях на Євромайдані.
- На відміну від багатьох інших українських естрадних діячів ані він, ані хтось інший зі студії "Квартал 95" не приходив виступати зі встановленої на Майдані сцені.
- Більше того, під час драматичних і в подальшому трагічних подій "кварталівці" глузували з Майдану та майданівців. В одній з гумористичних мініатюр вони жартома "пропонували" видати спецпризначенцям з "Беркуту" замість гумових кийків "ебонітові палички", аби тертям об одяг учасників протесту можна було б видобувати електроенергію.
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