На Алеї Небесної Сотні Зеленському кричали: "Ганьба! Зрадник! Малорос!"

Зеленський поклав квіти і у супроводі політиків та охорони повертався назад. У цей час йому услід стали кричати, повідомляє Еспресо.TV.



За даними Сьогодні.ua, вигуки доносилися від "членів сімей Небесної Сотні, що зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності".



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Люди вигукували: "Ганьба!", "Зрадник!" та "Малорос!".



Слід нагадати, що Зеленський не брав участі у Революції Гідності та подіях на Євромайдані.

На відміну від багатьох інших українських естрадних діячів ані він, ані хтось інший зі студії "Квартал 95" не приходив виступати зі встановленої на Майдані сцені.

Більше того, під час драматичних і в подальшому трагічних подій "кварталівці" глузували з Майдану та майданівців. В одній з гумористичних мініатюр вони жартома "пропонували" видати спецпризначенцям з "Беркуту" замість гумових кийків "ебонітові палички", аби тертям об одяг учасників протесту можна було б видобувати електроенергію.

Президент не став відповідати, а у супроводі охоронців швидко сів до машини та поїхав.