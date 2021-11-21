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Ексклюзив

​​​​​​​На Майдані цілими сім’ями стояли на смерть, - журналістка Тетяна Чорновол

21 листопада, 2021 неділя
13:22
Суспільство

Водночас тепер люстрація учасників Майдану у Верховній Раді при Зеленському відбулась до найдрібніших посад

Про це заявила журналістка, активна учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол в програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.

Вона поділилась: "Найбільше мені запам'яталася ніч з 18 на 19 січня 2014 року. Це була та ніч, коли ми думали, що до ранку не доживемо. За день 18-го січня загинули 43 людини, БТР-и штурмували Майдан, а Будинок Профспілок горів. Та ніч не могла не запам’ятатись. Проте найбільше закарбувалось в пам’яті те, що був залишений прохід по вулиці Хрещатик, щоб ті, хто хотів, могли втекти.

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Активісти розуміли, що їх знайдуть навіть, якщо вони втечуть, а от звичайні люди могли втекти й нічого їм би не було. Так от, ніхто не тікав. Звичайні люди розуміли, що залишаються на смерть і вони залишились".
 



Журналістка додала, що також залишались цілі сім’ї, тобто ціла родина могла тоді загинути від рук "беркутівців". Вона згадала сім’ю літніх людей разом зі своїми дорослими дітьми, які були готові пожертвувати не тільки своїм життям, а й своїх близьких. 

"Такі речі не забуваються. Коли ціла родина стоїть на смерть. Коли люди жертвують не тільки своїм життям, а своїх близьких - це просто шок. Це була самопожертва заради своєї країни. Тому згадуючи Майдан, я не акцентую увагу на своєму побитті, я просто щаслива, що залишилась жива. Я згадую людей, їхні вчинки. Ось, що найбільше запам’яталось з тих подій", - зазначила Чорновол. 


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Микола Княжицький
Вечір з Миколою Княжицьким
Майдан
Тетяна Чорновол
Володимир Зеленський
Революція Гідності
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