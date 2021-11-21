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Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи

21 листопада, 2021 неділя
09:14
Суспільство

У неділю, 21 листопада 2021 року, українці відзначають День Гідності та Свободи

Його встановлено на пошану учасників двох загальнонародних демократичних революцій: Помаранчевої  (почалася 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності або Євромайдану (перша акція пройшла розпочалася 21 листопада 2013 року), нагадує Еспресо.TV.

Якщо 2004 року політичне протистання в середмісті Києва та інших найбільших українських міст мало мирний характер, то за 9 років, восени та взимку 2013-2014-го влада застосувала проти мітингарів спецпідрозділи МВС та вогнепальну зброю. По людям стріляли на ураження.

 



В обох випадках українців обурили дії лідера проросійської Партії регіонів Віктора Януковича та його команди, що й стало причиною наймасовіших протестів:

2004-2005-го - Янукович прагнув за будь-яку ціну обратися президентом й пішов на широкомасштабні фальсифікації результатів голосування,

2013-2014-го - Янукович принципово відмовився від асоціації України з Європейським Союзом, здійснив політичний розворот в бік єднання з Росією й намагався встановити диктатуру на зразок політичних режимів Путіна чи Лукашенка.

День Гідності та Свободи - це пам'ять про тих, хто і в перший, і в другий раз діяв рішуче, незламно стояв до кінця й відмовлявся йти з Майдану до повної перемоги над Януковичем. Це пам'ять про загиблу Небесну Сотню.


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