Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи

Його встановлено на пошану учасників двох загальнонародних демократичних революцій: Помаранчевої (почалася 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності або Євромайдану (перша акція пройшла розпочалася 21 листопада 2013 року), нагадує Еспресо.TV.



Якщо 2004 року політичне протистання в середмісті Києва та інших найбільших українських міст мало мирний характер, то за 9 років, восени та взимку 2013-2014-го влада застосувала проти мітингарів спецпідрозділи МВС та вогнепальну зброю. По людям стріляли на ураження.









В обох випадках українців обурили дії лідера проросійської Партії регіонів Віктора Януковича та його команди, що й стало причиною наймасовіших протестів:



2004-2005-го - Янукович прагнув за будь-яку ціну обратися президентом й пішов на широкомасштабні фальсифікації результатів голосування,



2013-2014-го - Янукович принципово відмовився від асоціації України з Європейським Союзом, здійснив політичний розворот в бік єднання з Росією й намагався встановити диктатуру на зразок політичних режимів Путіна чи Лукашенка.



День Гідності та Свободи - це пам'ять про тих, хто і в перший, і в другий раз діяв рішуче, незламно стояв до кінця й відмовлявся йти з Майдану до повної перемоги над Януковичем. Це пам'ять про загиблу Небесну Сотню.





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