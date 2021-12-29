На Алясці зареєстрували температурний рекорд за грудень: +19,4°C
У місті Кадьяк у південній частині штату Аляска в США було встановлено температурний грудневий рекорд +19,4°C
Про це повідомляє The Guardian.
У острівній громаді Кадьяк температура повітря під час припливу досягла 19,4°C, що є найвищим показником у грудні, коли-небудь зафіксованим на Алясці. Вчений Рік Томан з Центру оцінки клімату та політики Аляски назвав цей показник "абсурдом".
Незвичайно зимовий теплий період на Алясці відзначається денною температурою понад 15,5°C і проливними дощами, тоді як зазвичай у цю пора року в штат приходить різке похолодання і сніг.
Вчені побоюються, що у міру потепління клімату населення затопить дощем. Найсерйознішим безпосереднім наслідком для людей наразі є величезна кількість опадів у внутрішній Алясці, де район Фербанкс постраждав від найлютішого зимового шторму з 1937 року.
За словами Томана, новий контрольний максимум зафіксували на тлі хвилі екстремальних грудневих показників, включаючи 18,3°C в аеропорту Кадьяк і щонайменше вісім грудневих днів температури вище 10°C в місті Уналаска.
Періоди теплої та вологої погоди в середині зими стали частішими на Алясці за останні два десятиліття, що є ознакою зміни клімату, повідомив Томан.
На Аляску все ще чекають зимові холоди: прогнозується, що температура в Фербанксі впаде нижче -29°C цими вихідними. Проте очікується, що в майбутньому епізодів тепла і підвищеної вологості буде більше.
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