На аукціоні запропонували 220 млн 100 грн за Білгород-Дністровський порт

Про це повідомив представник Фонду держмайна України Олександр Славський

"220 млн 100 грн — найвища пропозиція за ЄМК ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт" + ПДВ + погашення боргів", - пише він.

Славський розповів, що порт має три локації: основні потужності у самому місті Білгород-Дністровський на березі лиману, портопункт з виходом до моря у Затоці та базу відпочинку.

За його словами, нині підприємство працює лише як "сухий порт" і є збитковим. Станом на 30.09 борги підприємства становили 104 млн грн, які має погасити покупець.

"Порт потребує дуже великих інвестицій для свого повноцінного розвитку: модернізації техніки, будівництва сучасних логістичних потужностей і звісно, днопоглиблення. Лише приватний власник зможе розпочати модернізацію, створити нові робочі місця з конкурентними зарплатами, що дасть поштовх для розвитку і міста, і бізнесу в Бессарабії та загалом в Україні", - зазначив він.

Славський повідомив, що ФДМУ має сім робочих днів на перевірку переможця аукціону. Далі буде підписання протоколу торгів, оплата та підписання договору купівлі-продажу, що може зайняти ще кілька місяців.