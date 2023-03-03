Не вдалося продати з першої спроби: Білгород-Дністровський порт виставили на аукціон удруге, але знизили ціну
Фонду державного майна не вдалося продати на торгах Білгород-Дністровський морський торговельний порт, який виставили на приватизацію в лютому
Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.
Призначений на 3 березня аукціон визнали таким, що не відбувся. Стартова ціна була 187,6 млн гривень.
У системі вже зареєстровано повторний аукціон, який має відбутися 13 березня. Стартова ціна на ньому знижена вдвічі – до 93,8 млн гривень.
Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до повномасштабного вторгнення РФ. У Фонді держмайна його називали збитковим для держави і таким, що не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.
Білгород-Дністровський порт розташовано на західному березі Дністровського лиману, з квітня 2022 року його використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.
- 17 січня стало відомо, що в Україні приватизували морський порт "Усть-Дунайськ" в Одеській області, його придбали за 201 млн гривень.
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