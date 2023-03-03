Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

Призначений на 3 березня аукціон визнали таким, що не відбувся. Стартова ціна була 187,6 млн гривень.

У системі вже зареєстровано повторний аукціон, який має відбутися 13 березня. Стартова ціна на ньому знижена вдвічі – до 93,8 млн гривень.

Порт у Білгороді-Дністровському планували приватизувати ще до повномасштабного вторгнення РФ. У Фонді держмайна його називали збитковим для держави і таким, що не приносив грошей навіть для виплати зарплат працівникам.

Білгород-Дністровський порт розташовано на західному березі Дністровського лиману, з квітня 2022 року його використовують як логістичний центр для портів на Дунаї. Він приймає вантажі на автомобілях та відправляє їх далі у вагонах.