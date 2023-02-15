На Бахмутському напрямку РФ втрачає щонайменше по 50 військових щодня, - Череватий
Ворог несе значні втрати на Бахмутському напрямку. Армія окупантів втрачає щонайменше по 50 військових щодня, тому змушена поповнювати свої лави зеками
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
"У них величезні втрати. На кожному з напрямків – на Луганському чи на Бахмутському – це від декількох десятків до сотні і більше загиблих на добу. На Бахмутському напрямку, наприклад, щонайменше по 50 людей щодня. Ця динаміка не міняється", - сказав він.
Череватий зазначив, що через значні втрати ворог мусив проводити мобілізацію і залучати до бойових дій зеків.
"Усе це змусило ворога проводити мобілізацію, щоб оновлювати свої сили, і залучати злочинну організацію ПВК Вагнера, яка після втрати основної частини своїх професійних найманців організувала "штрафбат 2.0" періоду Другої світової війни і почала брати до своїх лав в'язнів. Це було з єдиною метою – тримати постійний градус напруги і використовувати живу силу як головний чинник підтримки високої динаміки бойових дій", - додав він.
- 14 лютого військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко в ефірі Еспресо висловив думку, що росіянам не вдасться оточити Бахмут.
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