Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Хочу наголосити, що якщо росіяни вважають, що успішний бандит і зек буде таким же бійцем, вони помиляються. Нам не важливо кого знищувати на власній землі. Тому вбивати ми будемо зеків, регулярний особовий склад армії РФ і мобілізованих. Всі, хто прийде зі зброєю на нашу землю, будуть ліквідовані Збройними Силами України", - розповів Войтко.



Військовослужбовець ЗСУ також розповів про оперативну ситуацію в Бахмуті.



"У Бахмуті дуже складна ситуація. Ворог зміг зачепитися за приватний сектор. Там тривають бої. Проте хочу наголосити, що росіянам не вдається і найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Наші підрозділи тримаються і чудово виконують свою роботу. Ворог зазнає великих втрат в боях за Бахмут", - додав він.

У міноборони Великої Британії розповіли, що за останні два тижні росіяни зазнали найбільших втрат з першого тижня повномасштабного вторгнення в Україну.

З понеділка, 13 лютого, цивільні особи та преса зможуть в'їжджати до Бахмуту лише за спецперепустками