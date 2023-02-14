Росіянам не вдасться найближчим часом оточити Бахмут, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко повідомив, що всі спроби росіян оточити Бахмут є марними
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Хочу наголосити, що якщо росіяни вважають, що успішний бандит і зек буде таким же бійцем, вони помиляються. Нам не важливо кого знищувати на власній землі. Тому вбивати ми будемо зеків, регулярний особовий склад армії РФ і мобілізованих. Всі, хто прийде зі зброєю на нашу землю, будуть ліквідовані Збройними Силами України", - розповів Войтко.
Військовослужбовець ЗСУ також розповів про оперативну ситуацію в Бахмуті.
"У Бахмуті дуже складна ситуація. Ворог зміг зачепитися за приватний сектор. Там тривають бої. Проте хочу наголосити, що росіянам не вдається і найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Наші підрозділи тримаються і чудово виконують свою роботу. Ворог зазнає великих втрат в боях за Бахмут", - додав він.
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