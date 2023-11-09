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На Бахмутському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, - Генштаб

9 листопада, 2023 четвер
19:38
Війна з Росією

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу за 9 листопада.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Авіація ЗСУ за добу завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

За день ворог завдав ракетного та 13 авіаційних ударів по території України

А також здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши  керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною.

На основних ділянках фронту відбулось 55 бойових зіткнень 

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Миколаївка, Залізний Міст Чернігівської області; Волфине, Басівка, Юнаківка, Степок Сумської області; Тернова, Ізбицьке, Стариця Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Степового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки Донецької області та Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 23 безуспішні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка.
  • На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Вербового та Роботиного Запорізької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Золота Балка, Токарівка, Понятівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

У четвер, 9 листопада, російські терористи атакували Білозерську громаду Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

Луганщина
ЗСУ
Донеччина
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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