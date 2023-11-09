Окупанти зранку вдарили по Білозерській громаді на Херсонщині: загнула жінка
У четвер, 9 листопада, російські терористи атакували Білозерську громаду Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула жінка
Про це пише Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що 9 листопада близько 09:00 російська армія обстріляла Білозерську громаду. Травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.
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