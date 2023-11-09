Окупанти зранку вдарили по Білозерській громаді на Херсонщині: загнула жінка

Про це пише Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 9 листопада близько 09:00 російська армія обстріляла Білозерську громаду. Травми несумісні з життям отримала 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.