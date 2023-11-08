РФ з окупованого лівобережжя обстріляла Херсон: поранено чоловіка
Російські терористи в середу, 8 листопада, вдарили по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя області, внаслідок чого зазнав поранень чоловік
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Зазначається, що росіяни атакували Дніпровський район міста після 15:00. Унаслідок ворожої атаки 56-річний чоловік зазнав поранень. Він на момент обстрілу перебував на вулиці. Наразі потерпілого ушпиталили.
Крім того, пошкоджень зазнали приватний будинок, гараж, ворота.
- Того ж дня окупанти скинули з безпілотника вибухівку на автівку слідчо-оперативної групи, яка їхала затримувати колаборантів у Харківській області.
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