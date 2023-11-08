Окупанти вдарили з безпілотника по автівці слідчо-оперативної групи на Харківщині
Російська армія скинула з безпілотника вибухівку на автівку слідчо-оперативної групи, яка їхала затримувати колаборантів у Харківській області
Про це пише начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Зазначається, що окупанти атакували поліцейські автівку у Дворічній на Куп'янщині.
Слідчий Микола Харченко розповідає, що звук безпілотника правоохоронці впізнали одразу. У машині їх їхало троє - дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом.
Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони - мішень. За словами слідчого, спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться.
"Саме оперативник за секунди ухвалив рішення стрибати з машини. Миттєво дав команду вистрибувати і в цю секунду пролунав вибух. Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання", - розповідає Микола Харченко.
Відомо, що у нього та в його колег - контузії.
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