Окупанти вдарили з безпілотника по автівці слідчо-оперативної групи на Харківщині

Про це пише начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Зазначається, що окупанти атакували поліцейські автівку у Дворічній на Куп'янщині.

Слідчий Микола Харченко розповідає, що звук безпілотника правоохоронці впізнали одразу. У машині їх їхало троє - дільничний на пасажирському сидінні та оперативник за кермом.

Дрона ніхто не бачив, але характерний звук не залишав сумнівів в тому, що вони - мішень. За словами слідчого, спочатку спробували відірватися, але швидко зрозуміли, що цього зробити не вдасться.

"Саме оперативник за секунди ухвалив рішення стрибати з машини. Миттєво дав команду вистрибувати і в цю секунду пролунав вибух. Ми вистрибнули за долі секунд до того, як дрон скинув гранату. Вона поцілила в задню частину автомобіля, а водій стрибав останнім, фактично вже в момент влучання", - розповідає Микола Харченко.

Відомо, що у нього та в його колег - контузії.