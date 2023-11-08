Армія РФ ввечері обстріляла селище Багатир на Донеччині: 3 загиблих
Увечері вівторка, 7 листопада, російські терористи із реактивної системи залпового вогню "Смерч" вдарили по селищу Багатир Донецької області, унаслідок цього три людини загинули
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що 7 листопада о 19:45 російська армія завдала удар, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селищу Багатир Волноваського району.
"В епіцентрі влучання опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти. В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків", - йдеться у повідомленні.
Фото: Офіс генпрокурора
Відомо, що під завалами одного з будинку, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних - це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.
Також пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.
- 6 листопада російська армія вдарила по селу Томина Балка на Херсонщині, в результаті чого зазнав поранень чоловік.
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