РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік
6 листопада російська армія вдарила по селу Томина Балка на Херсонщині, в результаті чого зазнав поранень чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська армія вдарила по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. В нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги", - йдеться у повідомленні.
У військовій адміністрації Херсонщини зазначають, що наразі потерпілий знаходиться у лікарні.
- Вранці 6 листопада російська армія обстріляла з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, в результаті чого 63-річна жінка померла від осколкових поранень.
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