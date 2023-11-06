РФ вдарила по житловому будинку в Томиній Балці на Херсонщині: поранений чоловік

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Російська армія вдарила по житловому будинку у Томиній Балці Білозерської громади. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. В нього – вибухова травма та уламкове поранення ноги", - йдеться у повідомленні.

У військовій адміністрації Херсонщини зазначають, що наразі потерпілий знаходиться у лікарні.