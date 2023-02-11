На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 носії "калібрів"
Станом на день 11 лютого в Чорному морі окупанти тримають на бойовому чергуванні 2 кораблі, які є носіями "калібрів", загальний залп може сягнути 16 ракет
Про це звітували Військово-морські сили ЗСУ в телеграмі.
У пресслужбі поінформували, що станом на 11 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів: 2 із них є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягатиме 16 одиниць.
"У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали у ВМС.
- Нагадаємо, у зведенні Генштабу військові уточнили дані щодо ракетної атаки по Україні 10 лютого: РФ використала 106 ракет та здійснила 59 авіаударів, 28 з них із застосуванням БПЛА.
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