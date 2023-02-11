На бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 2 носії "калібрів"

Про це звітували Військово-морські сили ЗСУ в телеграмі.

У пресслужбі поінформували, що станом на 11 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів: 2 із них є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп сягатиме 16 одиниць.

"У Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - додали у ВМС.