На Буковині почали вакцинувати дітей проти COVID-19
У Чернівецькій області почали вакцинувати дітей проти коронавірусу
Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.
У Чернівецькій області вже вакцинували від COVID-19 п’ятьох дітей. Двоє отримали щеплення у Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці. Імунізованим від 13 до 16 років.
Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру, – виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України нещодавно дозволило імунізувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
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