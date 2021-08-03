На Буковині почали вакцинувати дітей проти COVID-19

Про це повідомили на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у соцмережі.

У Чернівецькій області вже вакцинували від COVID-19 п’ятьох дітей. Двоє отримали щеплення у Чернівцях, двоє – у Глибокій та одна дитина – у Герці. Імунізованим від 13 до 16 років.



Як повідомила координаторка з вакцинації на Буковині Оксана Знак, серед причин, чому батьки вирішили зробити процедуру, – виїзд дитини за кордон на навчання, а також наявність хронічних хвороб, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу.



Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України нещодавно дозволило імунізувати дітей віком від 12 років вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.