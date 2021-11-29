На Бурштинській ТЕС прогримів вибух, госпіталізовано п'ятьох людей

Про це повідомляє сайт ДСНС.



Повідомлення про вибух надійшло до рятувальників о 22:12 від диспетчера екстреної медичної допомоги.



За наявними даними, на котлі енергоблоку №7 відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла.



Внаслідок викиду двоє працівників зазнали опіків, постраждалих госпіталізовано.



За даними рятувальників, загалом до лікувальних закладів унаслідок інциденту госпіталізовано п'ятьох людей.



Енергоблок №7 зупинено і виведено з експлуатації, замість нього введено в роботу енергоблок №4. Наразі на станції працює 7 енергоблоків. У ДСНС зазначили, що на роботу станції подія не вплинула.



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