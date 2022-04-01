На ЧАЕС зафіксують все, що залишили по собі окупанти

Про це повідомив Енергоатом у Телеграм.



"До приміщень Чорнобильської АЕС в яких перебували окупанти ніхто не заходить. Таку команду персоналу надав персоналу Начальник зміни", – йдеться у повідомленні.



Компетентні фахівці мають прибути на територію АЕС 5 квітня та зафіксувати все, що залишили по собі окупанти.

Нагадаємо, ґрунт, порушений окупантами в зоні відчуження, відновиться до літа.

Окупанти залишили Чорнобильську АЕС та Славутич, проте забрали із собою взятих у полон нацгвардійців.

Про рішення рашистів покинути зону відчудження і Славутич повідомив Енергоатом 31 березня.

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