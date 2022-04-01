На ЧАЕС зафіксують все, що залишили по собі окупанти
Начальник зміни розпорядився не заходити нікому до приміщень ЧАЕС, де перебували окупанти, щоб фахівці могли зафіксувати все, що там є
Про це повідомив Енергоатом у Телеграм.
"До приміщень Чорнобильської АЕС в яких перебували окупанти ніхто не заходить. Таку команду персоналу надав персоналу Начальник зміни", – йдеться у повідомленні.
Компетентні фахівці мають прибути на територію АЕС 5 квітня та зафіксувати все, що залишили по собі окупанти.
- Нагадаємо, ґрунт, порушений окупантами в зоні відчуження, відновиться до літа.
- Окупанти залишили Чорнобильську АЕС та Славутич, проте забрали із собою взятих у полон нацгвардійців.
- Про рішення рашистів покинути зону відчудження і Славутич повідомив Енергоатом 31 березня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 32.92
- Актуальне
- Важливе