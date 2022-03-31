Російські окупанти залишають Чорнобильську АЕС та місто Славутич, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом на своєму Telegram-каналі.



За попередньо наданою інформацією, російські військові, які захопили Чорнобильську атомну електростанцію та інші об‘єкти у Зоні відчуження, наразі двома колонами прямують убік українського кордону з Республікою Білорусь.



Крім того, на знак підтвердження своїх намірів покинути територію ЧАЕС, окупанти склали і підписали "Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции".

У ньому йдеться про те, що понад пʼять тижнів російські війська "надійно охороняли" Чорнобильську атомну електростанцію.

Також в "документі" було засвідчено, що "Претензій з боку адміністрації об'єкта, що охороняється, щодо військ Національної гвардії Російської Федерації немає".







За даними Енергоатома, ще сьогодні зранку окупанти повідомили українському персоналу станції про свої наміри покинути ЧАЕС. Нині на території станції перебуває лише невелика кількість росіян.



Крім того Енергоатом заявляє, що підтвердилася інформація про фортифікаційні споруди та окопи, які росіяни будували в Рудому лісі – найбільш забрудненому місці в усій Зоні відчуження.



За попередніми даними, внаслідок своїх дій російські військові отримали значні дози опромінення та через короткий час почали спостерігати перші ознаки променевої хвороби.

Як повідомляється, після цього серед окупантів назрів бунт, і вони почали масово виїжджати із Зони відчуження.



Крім того Енергоатом інформує, що наразі формується для руху в бік Білорусі колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, станом на 30 березня окупанти нарощували присутність у районі Чорнобильскої АЕС