Окупанти нарощують присутність у районі ЧАЕС і переміщують війська вздовж кордону України й Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Окупанти зазнали значних втрат і, ймовірно, тимчасово відмовилися блокувати Київ. Вони перегруповуються й зосереджуються на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні, нарощують систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому й Таврійському напрямках.



У зв'язку з потребою комплектування підрозділів вороже командування продовжує скеровувати росіян із військових частин забезпечення, зокрема з навчальних закладів.



Окупанти деморалізовані й мають низьку мотивацію воювати проти України. За наявною інформацією, спроби російського військового командування мобілізувати "добровольців" не мають підтримки населення. Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих добровольців.



На Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їхньому складі не зафіксовали. У Білорусі тривають заходи оперативної та бойової підготовки військових.



На Поліському напрямку окупанти пересуваються вздовж українсько-білоруського кордону. Водночас вони нарощують присутність у районі ЧАЕС, об’єкту "Укриття" та в зоні відчуження загалом. Так, змішані колони ворожої техніки рухалися з Іванкова в напрямку Чорнобильської АЕС.



На Сіверському напрямку росіяни зосередилися на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій і нанесенні артилерійських ударів по українських позиціях, об’єктах інфраструктури в районі Чернігова.



На Броварському напрямку окупанти частково відводять підрозділи із зайнятого району в бік кордону з РФ.



На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати місто Харків і завдавати артилерійськіих ударів по житлових кварталах міста.



На Ізюмському напрямку росіяни нарощують зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків, а також продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів і здійснювати артилерійські обстріли.



На Донецькому напрямку ворог активізував вогневий вплив і штурмові дії. Росіяни родовжують завдавати авіаційних і ракетних ударів по населених пунктах, основні зусилля зосереджують на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.



На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються відновити боєздатність воїх військ, поповнювати боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Також вони продовжують інженерне обладнання зайнятих рубежів, а артилерійськими й авіаударами намагаються скувати дії ЗСУ.



"Вчора, в російському місті Бєлгород, внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої Світової Війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних Сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

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