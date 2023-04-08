На чергуванні в країнах Балтії румунські F-16 перехопили два російські винищувачі

Про це звітує командування Повітряних сил Румунії.

"7 квітня 2023 року, лише через шість днів після початку місії НАТО з посиленого патрулювання повітряного простору в країнах Балтії, Центр повітряних операцій НАТО в Уедемі, Німеччина, підняв по тривозі два винищувачі F-16 із загону "Карпатські вайпери", - зазначили в пресслужбі.

Пізніше з'ясувалося, що були перехоплені два російських винищувачі Су-27.

"Їх благополучно супроводжували до виходу із зони відповідальності Альянсу", - повідомили в командуванні.