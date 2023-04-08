На чергуванні в країнах Балтії румунські F-16 перехопили два російські винищувачі
7 квітня у межах місії із НАТО румунські винищувачі F-16 ідентифікували та перехопили два російські Су-27 у повітряному просторі країн Балтії
Про це звітує командування Повітряних сил Румунії.
"7 квітня 2023 року, лише через шість днів після початку місії НАТО з посиленого патрулювання повітряного простору в країнах Балтії, Центр повітряних операцій НАТО в Уедемі, Німеччина, підняв по тривозі два винищувачі F-16 із загону "Карпатські вайпери", - зазначили в пресслужбі.
Пізніше з'ясувалося, що були перехоплені два російських винищувачі Су-27.
"Їх благополучно супроводжували до виходу із зони відповідальності Альянсу", - повідомили в командуванні.
- Нагадаємо, Typhoon з британських ВПС і винищувач Німеччини двічі перехоплювали російські літаки у межах патрулювання повітряного простору Естонії.
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