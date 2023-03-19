Німецькі та британські винищувачі вчергове перехопили літаки РФ поблизу Естонії
Typhoon з британських ВПС і винищувач Німеччини вдруге за тиждень перехопили російські літаки у межах патрулювання повітряного простору Естонії
Про це повідомляють ВПС Великої Британії.
Зазначається, що винищувач "Тайфун" з Королівських ВПС і винищувач ВПС Німеччини піднялись в повітря з авіабази Емарі в Естонії вже вдруге цього тижня для перехоплення літака Повітряної поліції НАТО біля узбережжя Естонії.
"У межах постійного патрулювання повітряного простору в регіоні пара літаків НАТО 17 березня піднялась на перехоплення російського військового пасажирського літака Ту-134, відомого в НАТО під назвою "Красті", який супроводжували два винищувачі Су-27 "Фланкер" і військово-транспортний літак Ан-12 "Куб". Російські формування були перехоплені на підльоті до повітряного простору Естонії", - зазначили в Королівських ВПС.
- Нагадаємо, раніше два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда.
- Також винищувачі Великої Британії та Німеччини спільно перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії цього тижня, 14 березня.
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