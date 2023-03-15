Британські та німецькі винищувачі перехопили російський літак поблизу Естонії, - BBC

Про це пишуть BBC.

14 березня два винищувачі Typhoon та британські RAF перехопили літак-заправник РФ Іл-78. Він летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом, не виходивши на зв'язок із диспетчерами Естонії.

Зазначається, що нині ВПС Великобританії та Німеччини проводять заплановане спільне повітряне патрулювання НАТО в регіоні. А саме перехоплення було звичайним, але це вперше спільна операція двох країн.

"Цей інцидент стався на тлі загострення напруженості між НАТО та Росією через російське вторгнення в Україну, хоча немає ніяких доказів будь-якого зв’язку зі зіткненням російського винищувача та безпілотника США над Чорним морем у вівторок", - ствердили журналісти.