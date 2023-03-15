Британські та німецькі винищувачі перехопили російський літак поблизу Естонії, - BBC
Винищувачі Великої Британії та Німеччини спільно перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії
Про це пишуть BBC.
14 березня два винищувачі Typhoon та британські RAF перехопили літак-заправник РФ Іл-78. Він летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом, не виходивши на зв'язок із диспетчерами Естонії.
Зазначається, що нині ВПС Великобританії та Німеччини проводять заплановане спільне повітряне патрулювання НАТО в регіоні. А саме перехоплення було звичайним, але це вперше спільна операція двох країн.
"Цей інцидент стався на тлі загострення напруженості між НАТО та Росією через російське вторгнення в Україну, хоча немає ніяких доказів будь-якого зв’язку зі зіткненням російського винищувача та безпілотника США над Чорним морем у вівторок", - ствердили журналісти.
- Нагадаємо, раніше два нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські військові літаки біля Польщі з боку Калінінграда.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.13
Купівля 38.13Продаж 38.89
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе