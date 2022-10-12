Про це інформує голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога в сусідній області", - написав Табурець.

Серед сусідніх областей, які нині під ризиком авіаатак - Вінниччина, де тривога пролунала о 16:47 та Кіровоградщина - 18:58.

Раніше у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, чи можуть іранські дрони-камікадзе вдарити по містах на Заході України.

Сили і засоби протиповітряної оборони ПвК ''Захід'' упродовж 10-12 жовтня знищили 11 ворожих безпілотників та 8 крилатих ракет.

Бійці 109-го батальйону 10-ї ОГШБр спільно з 43-ю бригадою знищили партію ворожих боєприпасів та мін.

Уранці 12 жовтня на Півдні протиповітряна оборона за 18 хвилин збила щонайменше чотири ударних вертольоти російської армії.