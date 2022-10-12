На Черкащині працює ППО, повітряної тривоги в області немає, - голова ОВА
На території Черкаської області працює протиповітряна оборона ЗСУ. Повідомляється, що в регіоні повітряної тривоги немає
Про це інформує голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Без паніки! На Черкащині працює ППО. Тривога в сусідній області", - написав Табурець.
Серед сусідніх областей, які нині під ризиком авіаатак - Вінниччина, де тривога пролунала о 16:47 та Кіровоградщина - 18:58.
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