На Черкащині розшукують 14-річного Дениса Романцевича
Зник житель села Мокра Калигірка Звенигородського району Черкаської області Денис Романцевич
За інформацією опікунів зниклого, на зв’язок хлопець не виходить з учора, 27 листопада 2021 року, заявляють у Національній поліції України.
Прикмети: зріст 158 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся світле.
На лівій брові виголена лінія, яка розділяє її на дві частини, очі сірі. Має шрами на лівій руці з внутрішньої сторони та на правій нозі в області колінного суглоба.
Був одягнений: у джинси, куртку, кросівки темного кольору та червону кофту.
Якщо хтось володіє інформацією про можливе місцеперебування неповнолітнього, поліція просить зателефонувати за номером 102.
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