На Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ
Під час бою у Чернігівській області військові частини та підрозділи Оперативного командування ЗСУ "Північ" розбили танковий підрозділ російських інтервентів
Про це Сухопутні війська Збройних Сил України повідомляють 13 березня 2022 року в телеграмі, інформує Еспресо.TV.
"Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", - зазначають українські військові.
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Як наголошується, "після запеклого бою ворог був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини".
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