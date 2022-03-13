На Чернігівщині ліквідовано танки РФ, які йшли на Київ

Про це Сухопутні війська Збройних Сил України повідомляють 13 березня 2022 року в телеграмі, інформує Еспресо.TV.



"Цього разу не пощастило танковому підрозділу, який мав на меті безперешкодно пройти через наших оборонців і висунутись в напрямку столиці України", - зазначають українські військові.



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Як наголошується, "після запеклого бою ворог був знищений, а танкістам армії окупанта так і не судилося побачити столицю нашої Батьківщини".





























