В оточенні Путіна дедалі менше прихильників продовження війни, – директор Центру досліджень суспільства
Віталій Кулик переконаний, що зараз Путіну немає на кого покластись, окрім невеликої групи "божевільних, як він", – сказав він в Espreso.TV
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Кулик додав: "Не виключаю, що в Москві змінились акценти, вони розуміють безперспективність війни, розуміють загрозу того, що ця війна може перерости в глобальну війну із застосуванням ядерної зброї. Також розуміють, що шантаж ядерною чи хімічною зброєю не призведе для бажаного для росії результату, або ж може перекинутись на росію так само, й те, що не вдається залучити білорусів до цієї війни".
Проте експерт наголосив, що цих аргументів ще недостатньо, аби вірити росії: "Вони вже говорили про потребу переговорів, але потім були ультиматуми, бомбардування міст, знищення мирного населення. Тож треба мати більше інформації, на скільки Москва справді готова до перемовин".
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