На Чернігівщині скорочують час комендантської години
У Чернігівській області з 19 квітня комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00
Про це йдеться у розпорядженні голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, повідомляє пресслужба ОВА у Facebook.
"В цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. У випадку крайньої потреби - мати при собі документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку", - йдеться у повідомленні ОВА.
Там нагадали, що громади можуть самостійно приймати рішення стосовно встановлення термінів комендантської години.
"Обов’язково - попереднє погодження з головою районної військової адміністрації. Контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові", - зазначили в ОВА.
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