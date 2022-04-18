На Чернігівщині скорочують час комендантської години

Про це йдеться у розпорядженні голови обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, повідомляє пресслужба ОВА у Facebook.



"В цей період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях. У випадку крайньої потреби - мати при собі документи, що посвідчують особу, чи спеціальну перепустку", - йдеться у повідомленні ОВА.



Там нагадали, що громади можуть самостійно приймати рішення стосовно встановлення термінів комендантської години.



"Обов’язково - попереднє погодження з головою районної військової адміністрації. Контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові", - зазначили в ОВА.



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