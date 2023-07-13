На Чернігівщині в ДТП із потягом і легковиком загинули троє людей, у тому числі дитина
У середу, 12 липня, у Чернігівській області приміський поїзд, який прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин, врізався в легковик Volkswagen, водій якого порушив правила дорожнього руху та виїхав на залізничний переїзд попри заборонні світлові та звукові сигнали
Про це повідомляє у Facebook Укрзалізниця.
Аварія сталася на перегоні Муравійка - Б. Олійника. Внаслідок зіткнення загинули чоловік, жінка та дитина, які перебували в автомобілі.
Ще одну дитину, яка також була в легковику, забрала швидка.
Укрзалізниця наголосила, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно, та попередила про можливі затримки поїздів цього напрямку.
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