Про це повідомляє у Facebook Укрзалізниця.

Аварія сталася на перегоні Муравійка - Б. Олійника. Внаслідок зіткнення загинули чоловік, жінка та дитина, які перебували в автомобілі.

Ще одну дитину, яка також була в легковику, забрала швидка.

Укрзалізниця наголосила, що світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно, та попередила про можливі затримки поїздів цього напрямку.