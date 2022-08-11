Про це інформує Державна прикордонна служба України.

У населеному пункті Семенівської громади правоохоронці знайшли схрон російських окупантів. Рашисти сховали в одному з будівель за обшивкою стіни протитанкову ракету "Фагот", три мінометні міни калібру 120 мм та споряджений магазин до автоматичного станкового гранатомета АГС-17.

Другий сховок загарбників виявили на околиці Михайло-Коцюбинської громади.



"Там були майже 1200 боєприпасів до стрілецької зброї калібрів 7,62 і 12,7 мм, а також 30 боєприпасів до гармат калібру 20 мм", - йдеться в повідомленні.



Придатні боєприпаси передадуть Збройним силам України.