На Чернігівщині виявили ще два сховки з боєприпасами армії РФ
У Чернігівській області прикордонник разом із СБУ, Нацполіцією та вибухотехніками виявили два схрони з російськими боєприпасами
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
У населеному пункті Семенівської громади правоохоронці знайшли схрон російських окупантів. Рашисти сховали в одному з будівель за обшивкою стіни протитанкову ракету "Фагот", три мінометні міни калібру 120 мм та споряджений магазин до автоматичного станкового гранатомета АГС-17.
Другий сховок загарбників виявили на околиці Михайло-Коцюбинської громади.
"Там були майже 1200 боєприпасів до стрілецької зброї калібрів 7,62 і 12,7 мм, а також 30 боєприпасів до гармат калібру 20 мм", - йдеться в повідомленні.
Придатні боєприпаси передадуть Збройним силам України.
- Раніше на Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет.
- 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.
- 13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.
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