Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.

Поблизу кордону з Білоруссю в Чернігівській області прикордонники разом із поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, яку залишили російські окупанти під час відходу з наших територій.

"У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у сховищі виявили одяг військових збройних сил Росії.

Після перевірки зброї та боєприпасів їх передадуть ЗСУ.

23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.

13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.

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