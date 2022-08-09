Понад 1,6 тис. набоїв, гранатомет, гранати, міни: на Чернігівщині знайшли облаштоване окупантами сховище боєприпасів
На Чернігівщині знайшли сховище боєприпасів рашистів, у якому було понад 1,6 тис. набоїв, гранати, міни та підствольний гранатомет
Про це інформує в телеграмі Державна прикордонна служба України.
Поблизу кордону з Білоруссю в Чернігівській області прикордонники разом із поліцією, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, яку залишили російські окупанти під час відходу з наших територій.
"У дерев’яному ящику знайшли понад 1600 набоїв, протитанкові гранати, підствольний гранатомет та протитанкові міни з підривниками", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у сховищі виявили одяг військових збройних сил Росії.
Після перевірки зброї та боєприпасів їх передадуть ЗСУ.
- 23 липня на Чернігівщині виявили два сховки із російськими боєприпасами, які передадуть ЗСУ.
- 13 квітня гвардійці виявили схрон зі 100 ящиками боєприпасів, який залишили російські окупанти на Київщині.
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