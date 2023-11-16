На Чернігівщині внаслідок обстрілу поранення отримала волонтерка

Про це пише голова ОВА В'ячеслав Чаус.

"Вчора внаслідок обстрілу на Новгород-Сіверщині осколкове поранення в стегно отримала волонтерка із Сумщини. Наразі жінка прооперована, загрози життю нема", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що волонтерка везла продовольчу гуманітарну допомогу: "У якийсь момент почула свист та вибух снаряда праворуч. Уламок від снаряда пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в ногу".

Відомо, що жінка знаходилася в автівці сама. Вона затисла рану та дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.