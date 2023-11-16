На Чернігівщині внаслідок обстрілу поранення отримала волонтерка
15 листопада російські бойовики атакували Новгород-Сіверський район Чернігівської області. Унаслідок цього осколкові поранення отримала волонтерка
Про це пише голова ОВА В'ячеслав Чаус.
"Вчора внаслідок обстрілу на Новгород-Сіверщині осколкове поранення в стегно отримала волонтерка із Сумщини. Наразі жінка прооперована, загрози життю нема", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що волонтерка везла продовольчу гуманітарну допомогу: "У якийсь момент почула свист та вибух снаряда праворуч. Уламок від снаряда пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в ногу".
Відомо, що жінка знаходилася в автівці сама. Вона затисла рану та дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.
- 14 листопада російські терористи завдали удару по Корабельному району міста Херсон та селу Осокорівка. Унаслідок ворожих атак троє людей зазнали поранень.
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