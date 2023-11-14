Окупанти зранку обстріляли Херсон: є постраждала
Уранці у вівторок, 14 листопада, російські терористи завдали удару по Корабельному району міста Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу отримала поранення місцева жителька
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що російська армія вдарила по району Херсона з артилерії .
За попередніми даними, постраждала жінка віком 54 роки.
Інформація про наслідки ворожого обстрілу уточнюється.
- Напередодні вночі війська РФ атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 із 9 ворожих безпілотників.
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