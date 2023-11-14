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Окупанти зранку обстріляли Херсон: є постраждала

14 листопада, 2023 вiвторок
09:34
Війна з Росією Херсон

Уранці у вівторок, 14 листопада, російські терористи завдали удару по Корабельному району міста Херсон. Унаслідок ворожого обстрілу отримала поранення місцева жителька

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Зазначається, що російська армія вдарила по району Херсона з артилерії . 

За попередніми даними, постраждала жінка віком 54 роки. 

Інформація про наслідки ворожого обстрілу уточнюється.

  • Напередодні вночі війська РФ атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 із 9 ворожих безпілотників.
Україна
російська армія
Херсон
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