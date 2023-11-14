Сили ППО вночі знищили 7 з 9 ворожих "шахедів"
У ніч на вівторок, 14 листопада, російські війська атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами. Силам ППО вдалося знищити 7 із 9 ворожих безпілотників
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що росіяни запустили 9 ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї РФ.
Балістичну ракету "Іскандер-М" було випущено з району Джанкой у Криму, а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 7 "шахедів"
Фото: Повітряні сили
- Увечері 13 листопада російська армія запустила декілька груп "шахедів": ворожі безпілотники рухалися на північ та захід України. На Хмельниччині працювала ППО.
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