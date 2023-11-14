Сили ППО вночі знищили 7 з 9 ворожих "шахедів"

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни запустили 9 ударних БПЛА Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї РФ.

Балістичну ракету "Іскандер-М" було випущено з району Джанкой у Криму, а керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 7 "шахедів"

Фото: Повітряні сили