Загроза повітряного удару по Україні. Ворог запустив декілька груп "шахедів"
Увечері 13 листопада російська армія запустила декілька груп "шахедів": ворожі безпілотники рухаються на північну та західну Україну
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Близько 20:30 окупанти запустили першу групу "шахедів" з південного напрямку. Загроза удару була у Запорізькій та Дніпропетровській області. Ворожі дрони рухались у бік Павлограда.
"Декілька груп ударних БпЛА в Дніпропетровській області. Напрямок руху – північний/північно-західний", - повідомили у ПС ЗСУ.
Близько 21:00 "шахеди" досягли Харківщини.
О 21:09 повідомлено про "повітряну тривогу в Херсонській та Миколаївській областях, пов’язану з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння". О 22:05 оголошено відбій загрози.
Близько 23:00 стало відомо, що у Запорізькій області працює ППО по ворожому БпЛА:
"Зафіксовано групу ударних БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей. Напрямок руху - західний/північно-західний".
Ворог знову запустив дві групи "шахедів".
"1-а група ударних БпЛА наближається до Вознесенська. 2-а група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку зараз перебуває на межі Миколаївської та Запорізької областей".
О 23:38 ПС ЗСУ повідомили що "дві групи ударних БПЛА наближається до Первомайська та рухаються у напрямку Умані". Також загроза оголошена у Черкаській та Вінницькій областях. Згодом також у Хмельницькій.
Близько 01:00 активізувалась тактична авіація ворога на східному напрямку: існує загроза застосування авіаційного озброєння.
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