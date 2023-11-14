Загроза повітряного удару по Україні. Ворог запустив декілька груп "шахедів"

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Близько 20:30 окупанти запустили першу групу "шахедів" з південного напрямку. Загроза удару була у Запорізькій та Дніпропетровській області. Ворожі дрони рухались у бік Павлограда.

"Декілька груп ударних БпЛА в Дніпропетровській області. Напрямок руху – північний/північно-західний", - повідомили у ПС ЗСУ.

Близько 21:00 "шахеди" досягли Харківщини.

О 21:09 повідомлено про "повітряну тривогу в Херсонській та Миколаївській областях, пов’язану з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння". О 22:05 оголошено відбій загрози.

Близько 23:00 стало відомо, що у Запорізькій області працює ППО по ворожому БпЛА:

"Зафіксовано групу ударних БпЛА на межі Херсонської та Миколаївської областей. Напрямок руху - західний/північно-західний".

Ворог знову запустив дві групи "шахедів".

"1-а група ударних БпЛА наближається до Вознесенська. 2-а група ударних БпЛА рухається у тому ж напрямку зараз перебуває на межі Миколаївської та Запорізької областей".

О 23:38 ПС ЗСУ повідомили що "дві групи ударних БПЛА наближається до Первомайська та рухаються у напрямку Умані". Також загроза оголошена у Черкаській та Вінницькій областях. Згодом також у Хмельницькій.

Близько 01:00 активізувалась тактична авіація ворога на східному напрямку: існує загроза застосування авіаційного озброєння.