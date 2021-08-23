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На День Незалежності над центром Києва пролетять літаки НАТО

23 серпня, 2021 понедiлок
13:29
Суспільство

24 серпня о 12:00 у Києві над Хрещатиком пролетять літаки НАТО

Про це заявили у пресслужбі посольства США в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Так, 24 серпня о 12:00 у столиці над Хрещатиком пролетять літаки КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС.

У параді братиме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС.

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Проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів оприлюднений Кабміном.

Також у параді візьмуть участь:

- польські багатоцільові винищувачі F-16;
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan;
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon.



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новини Києва
День Незалежності України
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