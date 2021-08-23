На День Незалежності над центром Києва пролетять літаки НАТО
24 серпня о 12:00 у Києві над Хрещатиком пролетять літаки НАТО
Про це заявили у пресслужбі посольства США в Києві, повідомляє РБК-Україна.
Так, 24 серпня о 12:00 у столиці над Хрещатиком пролетять літаки КС-135 "Стратотанкер" ВПС США та Р-8 "Посейдон" ВМС.
У параді братиме участь бойова та транспортна авіація Повітряних сил ЗСУ та підрозділів МВС.
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Проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів включено у план заходів оприлюднений Кабміном.
Також у параді візьмуть участь:- польські багатоцільові винищувачі F-16;
- словацькі гелікоптери UH60 Black Hawk та транспортні літаки C-27 Spartan;
- британські винищувачі Eurofighter Typhoon.
- Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що на військовому параді будуть присутні безпілотники Bayraktar. Тож на репетиції параду у Києві показали турецький безпілотник Bayraktar.
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