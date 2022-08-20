Про це повідомляє керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також змінюється час щоденної комендантської години. Відтепер, із 22 серпня, обмеження триватимуть з 19:00 до 7:00 ранку наступного дня.

"А протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека. День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й будемо захищати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними", - написав Синєгубов.

Під час комендантської години традиційно заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

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